Hande Yener ile Seren Serengil arasındaki gerilim yargıya taşındı

Yener’in kendisine 30 metreden fazla yaklaşmaması ve sosyal medyadan adını anmaması için Aile Mahkemesi’ne de başvuran Serengil, ayrıca Yener’e 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Hande Yener ile Seren Serengil arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma yargıya taşındı.

Sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine sert ithamlarda bulunan iki isim arasında gerilim tırmanırken, Serengil, avukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla harekete geçti.

Serengil’in avukatı Ayşegül Mermer, bu sabah müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği iddiasıyla Hande Yener hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Aile Mahkemesi’ne de başvuran avukat Mermer, Yener hakkında uzaklaştırma kararı alınmasını talep ederek, müvekkiline özellikle uyuşturucu ve alkol etkisi altındayken 30 metreden fazla yaklaşmamasını ve sosyal medyadan adını anmamasını talep etti.

Avukat Mermer, ayrıca Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe sunarak, Yener hakkında 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Başak Akbulut