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Hande Yener söyledi oğlu Çağın çaldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde konser veren Hande Yener tatilcileri coşturdu.

Hande Yener söyledi oğlu Çağın çaldı

26 Temmuz 2017 08:57

Bodrum barlar sokağında konser veren ünlü sanatçı Hande Yener sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Pasha kulüpte sahne alan Yener eski ve yeni albümünden şarkılar seslendirdi. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Yener yaptığı dans şovlarıyla da hürek hoplattı. Ekstra mim elbisesi ile sahneye çıkan Yener hayranları ile şakalaşmayı da ihmal etmedi. Yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahalara boğan Yener’e oğlu Dj Çağın Çolakoğlu ise eşlik etti. Anne, oğul yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Yener şarkılarını söylerken oğlu Çolakoğlu ise yaptığı dj performansı ile tatilcilerden tam not aldı. 

Eren Ayhan

Etiketler: hande yener, muğla


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