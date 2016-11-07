Hande Yener aradığı aşkı oyuncu Cem Şenol'da buldu. Yener’in Cihangir'deki Boğaz manzaralı evinde kıyılan nişana, Yener’in ortağı Levent Akbulut yakın arkadaşı olan Cem Şenol’un aile adına kısa bir konuşma yaptı.

AİLE HAYIR DEDİ

Akbulut iki aileye de yakın olduğu için kısa bir konuşma yaptıktan sonra. Şenol anne ve babası, Hande Yener’i annesinden kızını istediler. Yener’in ailesi esprili bir dille ilk olarak hayır dedi. Daha sonra Yener’in annesi verdim gitti dedikten sonra nişana geçildi. Nişan kurdelesini Yener’in ortağı Levent Akbulut ve Polat Yağcı kesti. Evlilik yolunda ilk adımı atan Yener ve Şenol nişan sonrasından öpüşerek bir birlerini kutladı. Nişana, çiftin ailesinin yanı sıra Hakan Akkaya, Aylin Coşkun gibi ünlü isimlerin de bulundu.

Nişan ve kız istemenin bir arada olduğu törende Hande Yener sevgilisine kendi elleriyle Türk kahvesi yaptı. Nişan pastasının üzerindeki çiftin fotoğrafı ise dikkatlerden kaçmadı.

