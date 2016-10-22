Gaziantep Kulübü Derneği tarafından düzenlenen konferansa katılan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, FETÖ’nün askeriye içindeki gücünün kırıldığını, Türk halkının duyarlılığını FETÖ’nün gördüğünü ve bundan sonra eskiye göre 10 kat güçlü olsalar bile böyle bir darbeye kalkışmalarının imkansız olduğunu vurguladı. Darbe girişiminin yöneticilerinin mutlaka tespit edilip yargılanması gerektiğini ifade eden Avcı, siyasi kanadının da mutlaka tespit edilip cezalandırılması gerektiğini belirtti.

“BU DARBEYİ PLANLAYAN, YÖNETEN VE EMİR VEREN FETULLAH GÜLEN’DİR"

Bazı insanların darbe girişimini Fetullah Gülen’in yaptığına dair şüphesi olduğunu belirten Hanefi Avcı, “Fetullah Gülen bu cemaatin yöneticisi, lideri ve onların kutsal insanıdır. Onun her söylediğine cemaat kutsal bir ilhamla geldiğine inanır. Bazıları uzaktan bakarak bu ağlayan adam nasıl yönetir diye düşünüyor. Fakat bunun iki yüzü vardır. Vaazlarına bakıldığında ağlayan ama bir de örgütsel faaliyetlerle ilgili konuşmaları var, o konuşmalarda dikkat ederseniz yapın, edin diye talimatlar yağdırır. Bu zamana kadar başımıza gelen bütün olayların bizzat yöneticisidir. Darbeyi birebir kendisi yönetmiştir” dedi.

“CEMAATE 17 ARALIK’TAN SONRA DESTEK VEREN SUÇLU OLMALI"

Hükümetin terör örgütü ilan ettiği zamandan sonra FETÖ’ye bulaşmaya devam edenlerin suçlu olması gerektiğinin altını çizen Avcı, “Cemaate birçok insanın zamanında bulaştığını fakat bunların niyetini bilmeyen çok kişi vardı. Ne zaman ki hükümet bunları terör örgütü ilan ettiyse, bu zamandan sonra cemaate desteği devam ettirenler suçludur” ifadelerini kullandı.

“FETÖ’NÜN YERİNİ DOLDURMAYA ÇALIŞAN TARİKATLAR VAR"

"FETÖ’nün nasıl güçlendiğini gören bazı tarikatlar devletin içinde yer edinmek istiyor" diyen Avcı, “Ülkemizde birçok tarikat var. Bunların dışında farklı sosyal gruplar da var. Bunlar her toplum için lazımdır. Ancak bunların devlet içine girmesi, gurup olarak devlete sızmak istemeleri suçtur. Toplum içinde var olmaları suç değildir. Ancak bunların devlet içine girip, devletin gücünü o gurup için kullanması suçtur. Devletin buna tedbir alması gerekiyor” diye konuştu.

Konferansın sonunda Gaziantep Kulübü Derneği Başkanı Necati Binici, Hanefi Avcı’ya çiçek takdim etti.