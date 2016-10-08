Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun atanmasının doğru bir karar olduğunu söyledi.

Hanefi Bostan, “Prof. Dr. Erhan Afyoncu, yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Bu atama isabetli ve doğru bir karardır. Bilgi birikimi ve idari tecrübesiyle başarılı olacağına inanıyorum. Her şeyden önce devletimize ve milletimize ihanet etmeyeceğinden eminim. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü için hiç bıkmadan çalışacağından ve her engeli aşacağından hiç şüphem yoktur. Çünkü O, “tarih şuuru”na sahip, Türk milletinin milli ve manevi değerlerine saygılı bir bilim adamı ve sahici bir münevverdir. Afyoncu, pratik zekâsı, çalışkanlığı ve ilmi müktesebatı ile Milli Savunma Üniversitesine önemli katkılarda bulunacaktır” dedi.

“Erhan Afyoncu FETÖ'cü değil, FETÖ düşmanıdır”

Afyoncu ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Hanefi Bostan, “Erhan Afyoncu, Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğüne atandıktan sonra, sosyal medyada ve bazı yazılı basın organlarında “FETÖ'cü” ya da “FETÖ zanlısı” olduğu şeklinde haberler yer almaktadır ki, bunlar doğru değildir. Kendisini 1984 yılındaki ilk üniversite öğrenciliğinden beri yakından tanıyorum. Başkalarının himmetiyle değil, alnının teriyle ülkemizin önemli bilim adamları içinde yerini almıştır. FETÖ'cü değil, FETÖ düşmanıdır. Hiçbir cemaat ve hiziple ilişkisi bulunmamaktadır. Türk Devletine sadık ve Türk milletine sevdalı bir Türk milliyetçisi, Türk milletinin manevi değerlerine bağlı ve saygılı bir bilim adamıdır” şeklinde konuştu.

Hanefi Bostan, “Prof. Dr. Erhan Afyoncu ayrıca, televizyonlarda yapılan programlara katılarak tarihin sevdirilmesinde de önemli katkıları olmuştur. Böyle önemli bir bilim adamının Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğüne getirilmesi ülkemiz için bir kazançtır” dedi.

