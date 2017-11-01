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Hanehalkı tüketim harcaması 2016 yılı verileri açıklandı

Konut ve kira harcamasına en yüksek pay TR1 İstanbul Bölgesi'nden ayrıldı.

Hanehalkı tüketim harcaması 2016 yılı verileri açıklandı

01 Kasım 2017 10:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı hanehalkı tüketim harcaması (Bölgesel) verilerini açıkladı. Buna göre; hanehalkı bütçe araştırmasının 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 30,4 oranıyla TR1 İstanbul Bölgesi iken en düşük payı ayıran bölge yüzde 21,8 ile TR9 Doğu Karadeniz Bölgesi oldu.

Gıdaya en yüksek payı TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesi ayırdı

Tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecek harcaması payının en yüksek olduğu bölge yüzde 27,9 ile TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken, en düşük olduğu bölge yüzde 15,6 ile TR1 İstanbul Bölgesi oldu.

Ulaştırma harcamalarına TR6 Akdeniz Bölgesi en yüksek payı ayırdı

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 19,9 oranıyla TR6 Akdeniz Bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge ise yüzde 15,4 ile TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi oldu.

Eğitim ve sağlığa ayrılan pay TR1 İstanbul Bölgesi’nde en yüksek oldu

Tüketim harcamaları içinde eğitime yüzde 3,4 oranıyla en yüksek payı TR1 İstanbul Bölgesi ayırırken, TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 0,9 ile en düşük payı ayıran bölge oldu. Sağlık harcamalarına en yüksek payı yüzde 2,4 ile TR1 İstanbul Bölgesi, en düşük payı ise yüzde 1,3 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu ve TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi ayırdı.

Tüketim harcamalarının dörtte biri TR1 İstanbul Bölgesi’nde gerçekleşti

Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’deki toplam tüketim harcamalarının yüzde 25,5'i TR1 İstanbul Bölgesi’nde oturan hanehalkları tarafından gerçekleştirildi. İkinci sırada yüzde 14,3 ile TR3 Ege Bölgesi yer alırken, bunu izleyen TR6 Akdeniz Bölgesi'nin payı yüzde 12 oldu.

Tüketim harcamalarında en düşük payı TRA Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı

Türkiye’deki toplam hanehalkı tüketim harcamalarında en düşük payı yüzde 1,6 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı. Bu bölgeyi, yüzde 3 oranıyla TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi izledi. 

Etiketler: Hanehalkı tüketim harcaması

 

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