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Hanelerde radon gaz ölçümü yapılacak

Tekirdağ'da 630 hanede radon gazı ölçümü yapılacağı öğrenilirken, hane ile ilgili toplanan bilgilerin gizli kalacağı belirtildi.


01 Aralık 2016 10:00

''Türkiye Ev İçerisinde Radon Seviyesi Haritası" oluşturulması ve sonrasında "Ulusal Radon Kontrol Programı" geliştirilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerji Kurumu arasında protokol imzalandı. Türkiye Ev İçerisinde Radon Seviyesi Haritalandırılması çalışmasında, Tekirdağ'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafınca bilimsel yöntemlerle seçilmiş 630 hanede dedektörler ile ev içerinde radon gazı miktarı 2 ay boyunca ölçülecek. Tekirdağ’da Ev İçerisinde Radon Seviyesi Haritalandırılması çalışmasına 12 Aralık 2016 tarihinde başlanacağı kaydedildi.

"Radon gazı bina yapımlarında kullanılan malzemelerden de ev içerisine sızabilmekte"
Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İnsanların doğal kaynaklardan maruz kaldıkları radyasyon dozuna önemli bir katkı oluşturan radon gazının insan sağlığı üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesine temel teşkil etmek üzere, kapalı ortamlardaki radon gazı miktarının belirlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapılacaktır. 81 ilde yapılacak ölçümlerle 'Türkiye Ev İçerisinde Radon Seviyesi Haritası' oluşturulması ve sonrasında 'Ulusal Radon Kontrol Programı' geliştirilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerji Kurumu arasında bir protokol imzalanmıştır. Radon Gazı akciğer kanseri gelişiminde sigaradan sonra en önemli etkenlerden olup, akciğer kanserlerinin yüzde 3-15’inden sorumludur. Ev içerisindeki radon kaynağının büyük kısmını yüzde 90, binanın temelinde bulunan toprak ve kayalar oluşturmakla birlikte radon gazı bina yapımlarında kullanılan malzemelerden de ev içerisine sızabilmektedir" denildi.

"Kaza ile açılsa bile herhangi bir zararı da bulunmamaktadır"
Dedektör kaplarının herhangi bir zararı bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Türkiye Ev İçerisinde Radon Seviyesi haritalandırılması çalışmasında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafınca bilimsel yöntemlerle seçilmiş ve ülkenin genelini temsil eden, 81 il de 62 bin üzerinde hanede dedektörler ile ev içerinde radon gazı miktarı 2 ay boyunca ölçülecektir. Tekirdağ için belirlenen sayı 630 olup, hane halkına Müdürlüğümüzce bu iş için görevlendirilen sağlık personelleri tarafından dedektörün gerektiği gibi yerleştirilip korunması dışında ek bir yük getirmeyecektir. Dedektör kaplarının size ve çevrenize herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Ölçümlerin doğru yapılabilmesi için dedektör kaplarının kapaklarının açılmaması gerekmekle birlikte kaza ile açılsa bile herhangi bir zararı da bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Toplanan bilgiler gizli kalacak
Radon gazı ölçümü yapıldığı haneyle ilgili toplanan bilgilerin kesinlikle gizli kalacağı ifade edilirken, ayrıca ölçümle ilgili hiçbir şekilde para talep edilemeyeceği ve hane sahiplerine herhangi bir ödeme de yapılmayacağı belirtildi. Tekirdağ’da Türkiye Ev İçerisinde Radon Seviyesi haritalandırılması çalışmasına 12 Aralık 2016 tarihinde başlanılacağı öğrenildi. 

Halil Dağ

Etiketler: tekirdağ


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