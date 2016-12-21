Yoğun kar yağışı altında olan illerimizde kar tatili haberleri geldi. Valilklerden duyurular peş peşe geldi.

İşte tatil olan o iller;

Gaziantep'te okullara kar tatili

Gaziantep'te kar nedeniyle okullar tatil edildi.

Gaziantep gece başlayan kar yağışı nedeniyle bembeyaz oldu. Devam eden kar yağışı nedeniyle bir çok yol kapanırken, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde okullar bir gün süre ile tatil edildi. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar dikkate alınarak, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda 21.12.2016 tarihinde (bugün) eğitim ve öğretime bir 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. Çocuklar ise okulların tatil edildiği haberini erken saatlerde gittikleri okulda aldı. Tatil haberi üzerine bazı öğrenciler evlerine dönerken bazıları ise karda oynamanın keyfini sürdü.

Öte yandan bir çok araç ise kar ve buzlanma nedeniyle seyir etmekte zorlandı.

Konya'da okullara kar tatili

Konya'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, il merkezi ve bazı ilçelerde açıklanan okul tatilinin kapsamı genişletildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 22 Aralık 2016 Perşembe günü okulların tatil edildiği ilçelerle ilgili şu bilgiler verildi: "İlimiz Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Karatay, Karapınar, Meram, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu ve Yalıhüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 22 Aralık 2016 Perşembe günü tüm okullarda eğitim ve öğretime bir 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli çalışanlar da 1 gün idari izinli sayılmıştır."

Alanya’da bazı okullar tatil edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallerde yollar ulaşıma kapanırken, bölgedeki bazı okullar perşembe günü tatil edildi.

Alanya’da kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallerde yollar ulaşıma kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tuzlama yaparak, yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, aşırı kar yağışı nedeniyle Güzelbağ, Mahmutseydi, Dereköy, Kestel ve Tırılar mahallelerinde bulunan okulları 22 Aralık Perşembe günü, tatil etme kararı aldı.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, "Öğrencilerin, velilerin ve servislerin etkilenmemesi için eğitime kar molası veriyoruz. Güzelbağ İlkokulu ve Ortaokulu, Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlkokulu ve Ortaokulu, Dereköy İlkokulu ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu ve Tırılar İlkokulu ve Ortaokulu, 22 Aralık Perşembe günü, bir günlüğüne tatil olacak" dedi.

Kilis’te yarın okullar tatil

Kilis Valiliği yarın okulların kar yağışı nedeniyle tatil olduğunu açıkladı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde yer yer devam eden kar yağışı ve meteorolojik tahminler doğrultusunda 22.12.2016 Perşembe günü de okullarımız tatil edilmiştir. Ayrıca İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hamile bayanlar bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

Hatay'da 4 ilçede okullara kar tatili

Hatay'da yoğun kar yağışı sebebiyle yarın 4 ilçede okullar tatil edildi.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının sebebiyle Hatay'ın Belen, Yayladağı, Altınözü ve Hassa ilçelerinde okulların tamamı tatil edilirken,özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar göz önünde bulundurularak, Antakya, Defne, Hassa ve Samandağ ilçelerindeki dağlık kesimlerde taşımalı eğitim yapan tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.