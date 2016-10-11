Hangi kan grubu herkese kan verir? Kanlar, ana olarak A,B,AB ve 0 olmak üzere 4 grupta ifade edilir. Bu ana grupların yanı sıra ara gruplar olduğu gibi, RH olarak RH (+) Pozitif, RH (-) Negatif olarak adlandılan kan grupları da vardır. ''Hangi kan grubu kimden ve kimlerden kan alır. Kan grubum bütün kan gruplarına uyar mı? Kimlerden kan alınır, kimlere kan verilir. Hangi kan grubu herkese kan verir?'' gibi hayatımızda önem arz eden bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz...

Hangi kan grubu hangisinden kan alabilir?

AB Rh+ Tüm kan gruplarından

AB Rh- Tüm Rh- kan gruplarından

A Rh+ O Rh- O Rh+ A Rh- A Rh+

A Rh- O Rh- A Rh-

B Rh+ O Rh- O Rh+ B Rh- B Rh+

B Rh- O Rh- B Rh-

O Rh+ O Rh- O Rh+

O Rh- O Rh-

Hangi kan grubu hangisine kan verebilir?

AB Rh+ AB Rh+

AB Rh- AB Rh- AB Rh+

A Rh+ A Rh+ AB Rh+

A Rh- A Rh+ A Rh- AB Rh+ AB Rh-

B Rh+ B Rh+ AB Rh+

B Rh- B Rh+ B Rh- AB Rh+ AB Rh-

O Rh+ Tüm Rh+ kan gruplarına

O Rh- Tüm kan gruplarına

Kimler Kan Verebilir?

Kan üretilemeyen bir dokudur ve tek kaynağı sağlıklı bağışçılardır.

18 ve 65 yaş arası olan sağlıklı bulaşıcı hastalığı veya riski olmayan 50 kg üzerinde kişiler kan bağışlayabilirler.

Hemoglobin düzeyi, erkeklerde en az 13,5 g/dl en çok 18,0 g/dl ve kadınlarda en az 12,5 g/dl en çok 16,5 g/dl olmalıdır.

Ancak bağışçıların sağlık sorgulamasından ve temel bir muayeneden geçirilmesinin ardından kimlerin kan verebileceği tespit edilir.

Bağış sıklığı: Tam kan bağış sıklığı; Erkeklerde bağış aralığı 90, Kadınlarda bağış aralığı 120 günde birdir.