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Hangimiz Sevmedik dizisinde işler karışıyor! Hangimiz Sevmedik dizisi 8. bölüm fragmanı izle

TRT 1’in Yeşilçam filmleri tadındaki dizisi “Hangimiz Sevmedik” heyecan dolu bir bölümler geliyor. İsmini Müslüm Gürses’in “Hangimiz Sevmedik” adlı şarkısından alan dizi her bölüm sürpriz hikayeleri ve karakterleri ile Yeşilçam’a göndermeler yaparak özlenen aile yaşamının sıcaklığını, dostluğu ve sevgiyi izleyicisine hissettiriyor.

Hangimiz Sevmedik dizisinde işler karışıyor! Hangimiz Sevmedik dizisi 8. bölüm fragmanı izle

28 Eylül 2016 13:43
Hangimiz Sevmedik dizisi 8. bölüm fragmanı izle - Tıkla İzle

3 Ekim Pazartesi günü ekrana gelecek olan dizinin 8.bölümünde işler karışıyor. Mürüvvet'in davetiyedeki el yazısıyla, 36 yıl önce Münir'den geldiğini sandığı veda mektubundaki el yazısının aynı olduğunu fark eden Adile, Mürüvvet'in yıllar önce büyük bir oyun oynadığını anlamış, soluğu Münir'in kapısında almıştır.

Şener sucudaki işlerin kesatlığından dem vururken, önüne çıkan yepyeni bir girişim fırsatının fark eder. Çocukluğundan beri püf noktasını bildiği bu yeni işi hayata geçirip, milyoner olması işten bile değildir. Herhangi bir insan için çetin sayılabilecek, fakat pratik zekalı, büyük girişimci Şener Yeşil için engel bile sayılmayacak pürüzleri hızla alt edip, yeni işletmesiyle mahalleye merhaba der Şener...

Adile Mürüvvet'le yüzleşmekte de gecikmez. Yıllar önce oynadığı bu oyunun hesabını sormakla kalmaz, Mürüvvet'i iyiden iyiye köşeye sıkıştırır.

Itır, soğuk ve uzak tavırlarına anlam veremeyen Tarık'ın gerçekleri öğrenmek için yaptığı plan işe yarar. Itır anlatır herşeyi Tarık'a... Annesi ve Münir'le alakalı gerçeği öğrenen Tarık, düşünür ve Itır'a hak verir. Boşanmak en doğrusu olacaktır! 

Etiketler: 8. bölüm fragmanı izle, Hangimiz Sevmedik dizisi, TRT 1


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