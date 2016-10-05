Diğer
Kategoriler

Hani Belediyesi'ne kayyum atandı

Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanlığı'na İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Kocaköy Kaymakamı ve Hani Kaymakam Vekili Yusuf Turhan kayyum olarak atandı.

Hani Belediyesine kayyum atandı

05 Ekim 2016 10:56

Kocaköy Kaymakamı ve Hani Kaymakam Vekili Turhan, KHK kapsamında Hani Belediyesi'ne görevlendirildiğini ve başladığı görevini en iyi şekilde yapabilmek için gayret göstereceğini dile getirdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Hani Belediye Başkanı Abdurrahman Zorlu, 8 Eylül tarihinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alınmış ve emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Etiketler: Hani Belediyesi, kayyum atandı


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!