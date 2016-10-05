Kocaköy Kaymakamı ve Hani Kaymakam Vekili Turhan, KHK kapsamında Hani Belediyesi'ne görevlendirildiğini ve başladığı görevini en iyi şekilde yapabilmek için gayret göstereceğini dile getirdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Hani Belediye Başkanı Abdurrahman Zorlu, 8 Eylül tarihinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alınmış ve emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.