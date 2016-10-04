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Hani ve Dicle’deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır’ın Hani ve Dicle ilçeleri sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Hani ve Dicledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

04 Ekim 2016 08:25

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hani ve Dicle ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği ve 2 Ekim’de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.
Açıklamada, "Duyurulan yasaklama kararı 04 Ekim 2016 günü saat 05.00’dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi.
 


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