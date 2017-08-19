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Hani’de 1 terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın Hani ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Hanide 1 terörist öldürüldü

19 Ağustos 2017 14:21

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hani İlçesi güneydoğusunda dağlık ve kırsal alanda, geçici olarak barınan teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla JOPER timleri ile icrasına başlanılan operasyon esnasında Kırım Köyü Kel Tepe mevkisinde bugün saat 06.50 sıralarında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlanmıştır. Neticesinde 1 terörist, 1 adet M-16 silahı, 5 adet şarjör, 2 adet el bombası, 1 adet yeasu marka el telsizi ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda soruşturma işlemlerine devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. 


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