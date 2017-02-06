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Hani'de kayyumdan bir ilk

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’ın Hani İlçe Belediyesine kayyum olarak atanan İlçe Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, kendilerine evlenmek için başvuran Tarhan ve Çoban çiftinin nikahını kıydı. Yazıcı, nikahlarını kıydığı çifte altın takıp çeşitli hediyeler verdi.

Hanide kayyumdan bir ilk

06 Şubat 2017 11:32
Hani'de kayyumdan bir ilk - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 5 ay önce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınıp terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Abdurrahman Zorlu’nun yerine Şaban Arda Yazıcı’yı kayyum olarak görevlendirdi. İlçede Kaymakam olarak da görev yapan Yazıcı, kente geldiği ilk andan itibaren halkın sevgilisi olmayı başardı. İlçenin 50 yıllık su sorununa çözüm bulan ve kentteki çöp sorununu da gideren Yazıcı, kendilerine başvurup evlenmek isteyen Muzaffer Tarhan ve Şirin Çoban çiftine sürpriz hazırladı. Hani Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, kendisine verilen yetkiyi kullanarak cübbe giyip genç çiftin nikahını kıydı.

Nikahta 3 çocuk vurgusu
Tarhan ve Çoban çiftinin yakınları ile belediye çalışanlarının katıldığı nikah töreninde genç çiftin şahitliğini de ilçede görevli iki polis yaptı. Yazıcı, çiftlerin nikahını kıydıktan sonra aile cüzdanını Şirin Çoban’a verdi. Kaymakam Yazıcı, nikah töreninin ardından genç çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 çocuk sözünü hatırlattı. Kaymakam Yazıcı, törenin ardından genç çifte altın ve hediye verdi. Mutlulukları gözlerinden okunan Muzaffer Tarhan ve Şirin Çoban çifti, Yazıcı’nın kendilerinin nikahını kıymalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

“Gençlerimizin talebini yerine getirdik”
Nikah töreninin ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Şaban Arda Yazıcı, kendilerinin Hani Belediyesi olarak vatandaşların zor ve sıkıntılı zamanları ve mutlu günlerinde de bir araya gelmeyi şiar edindiklerini söyledi. Yazıcı, “Burada çeşitli zamanlarda ilçe ahalisi ile zaman zaman bir arada oluyoruz. Buradaki nikah akdi de vatandaşlarımızla buluşmalarımızda örnek teşkil etti. Gençlerimizin özellikle bana bu konuda talepleri oldu. Biz de bu taleplerini yerine getirmek istedik. Doğrusu burada benim meslek hayatım boyunca ve belediye başkanlığı vekilliği süresince de ilk nikah kıyma görevim oldu. Bizler çok mutlu olduk. Tüm belediye personeli ve arkadaşlarımız olarak bu mutluluğa hep birlikte şahit olduk ben de görevimi yaptım. Bundan sonra da kıymetli vatandaşlarımızın belediyeye müracaatlarında zaman zaman kendileri ile birlikte olacağız. Onlara belediyemizin hediyelerini takdim edeceğiz. Biz gençlerimizi hizmetlerimizi almaları noktalarında mutlu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi. 

Etiketler: hani, kayyum


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