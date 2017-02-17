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Hanife Cemre yaşama tutunamadı

Milas’ta 4. kattan düşen Hanife Cemre, yaşam savaşını kaybetti.

Hanife Cemre yaşama tutunamadı

17 Şubat 2017 15:43

Milas’ta ailesi evde değilken apartmanın 4. katından düşen Hanife Cemre, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşanan acı olayda 4 yaşındaki Hanife Cemre, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik Hanife Cemre’nin acı haberini alan ailesi ve yakınları, sinir krizi geçirdi.

AÇIK UNUTULAN KAPI FACİAYI GETİRDİ

Şevketiye Mahallesi, Manolya Caddesi’nde anne ve babası mesaide olduğu için, karşı dairelerinde oturan babaannesi Hanife Gümüş’ün bakımını üstlendiği Hanife Cemre, henüz bilinmeyen bir nedenle açık bırakılan mutfak kapısından balkona çıktı. Merakına yenik düşen Hanife Cemre, yaklaşık 20 metrelik yükseklikten yere düştü. Kâğıt toplayıcılığı yapan bir kişinin yerde yatan çocuğu fark edip çevredekilere haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak ambulansla önce İzan Özel Sağlık Hastanesine sevk edilen Hanife Cemre, ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yaşama döndürülmeye çalışan minik Hanife Cemre'nin, 2 kez kalbinin durduğu öğrenildi.
Hayati tehlikesi bulunan minik çocuk, yaşama geri döndürülemedi. 

Demet Leyne -Çağrı Purma
 

Etiketler: hanife cemre, milas, muğla


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