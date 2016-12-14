Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programında (bugün) gelin adaylarından Hanife, bomba gibi açıklamasıyla geri döndü.



Zuhal Topal’la programının gelin adaylarından Hanife, bir haftadır stüdyoda yoktu. Herkes Hanife’nin nerede olduğunu ve programa dönüp dönmeyeceğini merak ederken, gelin adayı suskunluğunu bozdu. “Biraz dinlenmek istediği için programdan ayrıldığını söyleyen Hanife, kafasını toparlayıp geri döndüğünü” açıkladı. Hanife, geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadığı Serkan ile de karşı karşıya geldi.



İkili arasında buzların eridiği gözden kaçmazken, karşılıklı atışan ikilinin bu halleri izleyenlerin aklına “Acaba yeniden bir araya gelirler mi?” sorusunu getirdi

