Popstar yarışması ile gönülleri fetheden, bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden Bayhan, geçtiğimiz günlerde locadaki gelin adaylarından Hanife’ye talip olmuştu.

Hafta sonu buluşan ikili, birlikte duygusal saatler geçirdi. Canlı yayına elinde pasta ile çıkan Hanife’nin bu sürprizi Bayhan’ı adeta şoke etti.

Programın bugünlerde en çok dikkat çeken isimlerinden olan Bayhan- Hanife ikilisi canlı yayında bu özel sürprizin ardından birbirlerine iltifatlar ederek ileri dönük ciddi adımların atılabileceği sinyalleri verildi.

Bayhan nasıl ünlü olmuştu?

Bayhan Gürhan, 2003 yılında Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yaptığı 'Popstar' yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurmuştu.