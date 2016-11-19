Yayına tek başına çıkan Hanife; “Bayhan’ın bugün stüdyoya geleceğine inanıyorum. İki gündür bekliyorum, gelmiyor. Buraya çok yakın oturuyor. Şimdi çıksa beş dakika içinde burada olur. Bayhan’ı, yayın sonuna kadar burada oturup, son kez bekleyeceğim” dedi.



Gergin bekleyiş sonrasında Bayhan’ın, stüdyoya gelmediğini öğrenen Hanife; “21 yaşındayım, Bayhan 36 yaşında. Bir aydır birbirimizi tanıma yolundaydık. Bu süreçte yaşımın kat kat üstünde olgun davrandığımı düşünüyorum. Bayhan’ın, söylediklerinin dışında hissettirdikleri de yalanmış” dedi.



Zuhal Topal’dan, şok açıklama



Hanife’nin, bu açıklamalarının üzerine bir açıklama da Zuhal Topal’dan geldi: “Hanife, geçtiğimiz hafta Bayhan’a ayrılmak istediğini söylemiş. Bayhan, ekipten arkadaşları da araya sokup, Hanife’yi birbirlerini tanımaya devam etmek için ikna etmiş. Böyle çabalayan Bayhan’ın, neden bu şekilde davrandığını inanın biz de anlayamadık” dedi.



Anne olmak istiyorum



“Allah karşıma anne olabileceğim birini çıkartsın” diyen Hanife, iki gündür stüdyoya gelip, kendisini bekleyen talibi ile karşı karşıya gelmek istediğini açıkladı. Hanife’ye talip olarak gelen Serkan, stüdyoda büyük bir beğeni ve alkışla karşılandı.





Zuhal Topal’la da bir ilk



Hanife ve Serkan’ın karşılaşmasının üzerine “Zuhal Topal’la” programında bir ilk yaşandı. Zuhal Topal, canlı yayında tüm loca adaylarını alıp, dışarı çıkarak Hanife ve Serkan’ı stüdyoda baş başa bıraktı.