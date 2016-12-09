İsmi izdivaç programı ile özdeşleşen ancak yıllardır aradığı eş adayını bir türlü bulamayan gelin adayı Hanife, birkaç gündür ortalarda yoktur. Konuyla ilgili kanal yönetiminden de herhangi bir açıklama yapılmazken, hayranları gelin adayının akıbetini merak etmeye başlamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hanife, "Artık sağlığım iyi olmadığı için programa ilerleyen zamanda da devam etmeyeceğim. Hakkımda yapılan olumsuz yorumlar beni ve ailemi üzüyor. Bu sebepten çok yakında sosyal medya hesabımı da kapatacağım" dedi.