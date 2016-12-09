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Hanife'nin ekran macerası bitti!

Birkaç gündür ekranda görünmeyen Hanife, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile programa devam etmeyeceğini belirterek "Sosyal medya hesabımı da kapatacağım" dedi.

Hanifenin ekran macerası bitti!

09 Aralık 2016 14:48

İsmi izdivaç programı ile özdeşleşen ancak yıllardır aradığı eş adayını bir türlü bulamayan gelin adayı Hanife, birkaç gündür ortalarda yoktur. Konuyla ilgili kanal yönetiminden de herhangi bir açıklama yapılmazken, hayranları gelin adayının akıbetini merak etmeye başlamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hanife, "Artık sağlığım iyi olmadığı için programa ilerleyen zamanda da devam etmeyeceğim. Hakkımda yapılan olumsuz yorumlar beni ve ailemi üzüyor. Bu sebepten çok yakında sosyal medya hesabımı da kapatacağım" dedi.

Etiketler: hanife


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Toplam Yorum (1)

  • Rafet Dincer : 09 Aralık 2016, Cuma 14:00
    00
    Uc gun sonra ekranlara geri doner
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