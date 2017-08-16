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Hap içti denen kadının başına darbe alarak öldüğü ortaya çıktı

İzmir’in Kınık ilçesinde, yakınları tarafından 'hap içerek intihara teşebbüs etti' iddiasıyla hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, yapılan otopside genç kadının kafasına darbe aldığı ve kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçtiği öğrenildi.

Hap içti denen kadının başına darbe alarak öldüğü ortaya çıktı

16 Ağustos 2017 14:28

Olay, geçtiğimiz Pazar akşamı Kınık ilçesi Yukarı Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin D. ile 9 yıldır evli olan ve kayınpederi Halil D. ile birlikte yaşadıkları öğrenilen ev hanımı Yonca D. (25), eşinin yakınları tarafından hap içerek intihara teşebbüs ettiği öne sürülerek Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kız annesi Yonca D. burada tedavi altına alındı. Pazartesi günü hastaneye gelen ve daha önce de aralarında husumet olan Yonca D. ve Metin D.’nin yakınları iddiaya göre kavga etti. Öte yandan, savcılık tarafından ifadesi alınan Yonca D.’nin eşi Metin D. ve kayınpederi Halil D., Yonca D.’nin hap içerek intihar ettiğini söylerlerken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hap içmemiş, darp edilmiş

Tedavi altında olan Yonca D., 2 gün süren yaşam savaşını kaybederek geçtiğimiz Salı günü hayatını kaybetti. Genç kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Yonca D.’nin cenazesi amcası Mutlu Acar ve yakınlarına teslim edildi. Yapılan ön otopsi sonucu, Yonca D.’nin hap içmediği, kafasından darbe aldığı ve şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Hastaneye dişleri kırık, dudağı patlak getirildi iddiası

Cenazeyi almaya gelen Yonca D.’nin amcası Mutlu Acar, “Yonca, kocasıyla birlikte kayınpederi ile yaşıyorlardı. Kayınpederi birahanelerde çalışıyordu. Hastaneye kocası ve yakınları hap içerek intihar etti diye getiriyorlar. Doktorlar müdahale ediyor. Kalp krizi geçiriyor ve ölüyor. Adli tıptan çıkan otopside ise şüpheli ölüm darp olarak rapor çıkıyor. Zaten dişleri kırık ve dudağı patlak getirilmiş hastaneye. Daha önceden kayınpederinin dövdüğünü duyuyorduk” dedi.

Yonca D.’nin cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Bergama Yalnızev köyünde kılınacak cenaze namazından sonra defnedileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

Atakan Şen
 


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