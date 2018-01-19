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Hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı

Zonguldak ilinde hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs Düzce Polisinin yaptığı operasyonla aracından atlayıp kaçarken yakalandı.

Hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı

19 Ocak 2018 01:48

Alınan bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Zonguldak ili Alaplı ilçesinde hırsızlık yapan ve 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahsın 34 YJ 5556 plakalı araçta olduğu bilgisini aldı. Şahsın içinde bulunduğu aracın Akçakoca ilçesinde Plaka Tanıma Sisteminden giriş yaptığı ve Düzce istikametine gittiği tespit edildi. Bunun üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm kavşak ve yollarda tedbir aldılar. Araç Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Konuralp mevkiinde fark edildi. D-655 karayolu Yığılca ışıklı kavşakta Trafik Şubesi ekiplerinin diğer araçları da kullanarak yığma yapması sonucu durduruldu. Araçla gidemeyeceğini anlayan 35 yaşındaki H.D., araçtan inerek kaçmaya çalıştığı sırada Asayiş, Trafik ve Yunus ekipleri tarafından yakalayarak gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Şahsın kullandığı araçta incelenmek üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. 

Ali Yıldız

 

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