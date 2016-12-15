Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Adana 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişileri yakalamak için şafak vakti önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, hakkında yıl 2 ay 20 gün cezası bulunun kasten öldürme suçundan aranan Can Göktuğ, resmi evrakta sahtecilikten 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Salih Taner Bahçacı, parada sahtecilik suçundan 5 yıl cezası bulunan Mehmet Ali Can Dardan, yaralama suçundan 4 yıl hapse mahkum edilen Suriye uyruklu Fadil Ağırman, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Halil Fırat, kaçakçılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Abdulkadir Tozkoparan, rüşvet almak ve vermek suçundan 3 yıl 4 ay cezası bulunan Mehmet Onay, kasten öldürme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün Abdullatif Önel ile kasten öldürmeden 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Demir'i yakaladı.
Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen 9 kişi, infaz savcılığına teslim edilmek üzere adliyeye götürüldü.
Fatih Keçe