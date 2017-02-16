MAÇ SONUCU: HAPOEL BEER-SHEVA 1-3 BEŞİKTAŞ

90'Beşiktaş'ta Ömer Cenk'in yerine oyuna dahil oldu.

90'Bitton sağ kanatta hareketlenen Ghadir'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

90'Hapoelli futbolcular son dakikalarda beraberlik golü için baskı kurmaya çalışıyor.

90'Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

90'Beşiktaş'ta Quaresma yerini Gökhan İnler'e bıraktı.

88'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

87'Gelişen Hapoel atağında Ohana'nın pasıyla savunmanın arkasına topla buluşan Ghadir'in vuruşu kalecimiz Fabri'de kaldı.

86'Beşiktaş tehlikeli geldi. Cenk sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra pasını Quaresma'ya verdi. Onun vuruşunda kaleci David Goresh topu kurtardı.

85'Gelişen Beşiktaş atağında Tosic'in sol kanattan ortasında savunma topu karşıladı.

84'Gelişen Hapoel atağında Ohana sol kanattan hareketlenen Anthony Nwakaeme'yi topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

83'Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.

82'Babel Soares'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

81'Gelişen Beşiktaş atağında Babel sol kanattan ortasını yapmak isterken Soares araya girdi ve Babel'e orta yapma şansı vermedi.

80'Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ogu'ya pres yaparak topu kazanan Talisca ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu direğe çarparak dışarıya gitti.

79'Hapoel'de Barda yerini Ben Sahar'a bıraktı.

77'Beşiktaş'ta bu kez Quaresma sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında Cenk'in kafa vuruşu dışarıya gitti.

76'Gelişen Beşiktaş atağında Tosic'in sol kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

75'Radi'nin sol kanattan kullandığı kornerde Ben Turjman'ın kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

74'Beşiktaş'ta Tolgay yerini Talisca'ya bıraktı.

73'Hapoel tehlikeli geldi. Ghadir'in sağ kanattan ortasında Ogu'nun vuruşunu savunma çizgiden çıkardı ve top dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

70'Hapoel tehlikeli geldi. Anthony Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında Mohammad Ghadir'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

70'Topla oynama oranları: Hapoel Beer-Sheva %42 Beşiktaş %58

69'Beşiktaş'ta Talisca oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

68'Barda Atiba'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

67'Hapoel'de Hoban yerini Ohana'ya bıraktı.

61'Hapoel Beer-Sheva oyuna yeniden başladı.

60'Gelişen Beşiktaş atağında Tosic'in sol kanattan ortasında Cenk ceza sahasında topu kontrol ettikten sonra dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı bir kez daha öne geçirdi.

60'GOL! CENK TOSUN

59'Gelişen Beşiktaş atağında Babel sol kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında Quaresma ceza sahasında topu kontrol edemedi ve top dışarıya gitti.

58'Hapoel'de Melikson yerini Mohammad Ghadir'e bıraktı.

57'Hapoel gole çok yaklaştı. Tolgay'ın yaptığı top kaybı sonrası topu alan Ogu ceza sahasındaki Barda'yı topla buluşturdu. Barda Fabri'yle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.

55'Bitton savunmanın arkasına koşu yapan Barda'yı topla buluşturmak istedi ancak Fabri kalesini zamanında terk ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

54'Gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topla buluşan Babel önünde hareketlenen Quaresma'yı düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

53'Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında kimse topa dokunamadı ve top doğrudan dışarıya gitti.

52'Tosic Bitton'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

52'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Tosic’in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Babel’in şutunda top auta gitti.

7. dakikada Melikson’un ortasında altıpas önünde Barda’nın kafa vuruşunda kaleci Fabri topu kontrol etti.

29. dakikada Babel’in uzaktan şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

34. dakikada Cenk’in pasıyla topla buluşan Quaresma’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.

42. dakikada sağ kanattan Quaresma’nın ortasında altıpas noktası üzerinde Cenk Tosun’un vuruşunda top William Soares’e çarparak filelerle buluştu. 0-1

44. dakikada Barda’nın ceza sahası içine gönderdiği pasta Tosic’ten seken topu iyi takip eden Barda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

STAT: Turner

HAKEM: Martin Atkinson

HAPOEL BEER SHEVA: Goresh, Bitton, Soares, Tzedek, Turjman, Radi, Nwakaeme, Hoban, Melikson, Ogu, Barda.

TEKNİK DİREKTÖR: Barak Bakhar

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Tosic, Mitrovic, Marcelo, Gökhan Gönül, Atiba, Necip, Babel, Tolgay, Quaresma, Cenk Tosun.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

#n-625124#

Beşiktaş, 4 sezon sonra İsrail'de bir maça çıkacak.

İsrail temsilcileriyle son maçını 2011-2012'de Maccabi Tel Aviv ile yapan siyah-beyazlı takım, bu mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.

Aboubakar, Beck ve Adriano cezalı

Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezaları nedeniyle Vincent Aboubakar ve Andreas Beck, Hapoel Beer-Sheva karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev ile oynadığı ve 6-0 mağlup olduğu müsabakada her iki oyuncu da kırmızı kart görmüştü.

Sarı kart cezalısı Adriano Correia da Hapoel Beer-Sheva karşısında takımını yalnız bırakacak.