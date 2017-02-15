Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçı ne zaman nerede saat kaçta?

Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçı ne zaman nerede saat kaçta?

Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde. Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman? Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçı nerede? Hapoel Beer Sheva maçı saat kaçta? İşte Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçı ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçı ne zaman nerede saat kaçta?

15 Şubat 2017 16:06

Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçına sayılı günler kaldı. Futbolseverler Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçının ne zaman, nerede ve saat kaçta olacağını merak ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva karşı karşıya geliyor. Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçı yarın 23.05’te İsrail’de gerçekleşecek. Hapoel Beer Sheva Beşiktaş karşılaşması Turner Stadı’nda olacak Tivibu 2’den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson yönetecek. Beerşeba kentindeki mücadelede Atkinson’ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt yapacak.

UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı yarın 23.05'te İsrail'de gerçekleşecek.

Athletic Bilbao- APOEL
Legia Warszawa – Ajax
Anderlecht – Zenit
Astra Giurgiu – Genk
Manchester United – St. Etienne
Villarreal – Roma
Ludogorets – Kopenhag
Celta de Vigo - Shakhtar Donetsk
Olympiakos – Osmanlıspor
Gent – Tottenham Hotspur
Rostov - Sparta Prag
Krasnodar - Fenerbahçe
Mönchengladbach – Fiorentina
AZ Alkmaar – Lyon
Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva
PAOK – Schalke

BEŞİKTAŞ İSRAİL’E GİTTİ

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak olan Beşiktaş, İsrail'e gitti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında yarın TSİ 23.05’te Turner Stadı’nda Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Hapoel Beer-Sheva maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Tel Aviv’e gitti. Teknik Direktör Şenol Güneş, Hapoel Beer-Sheva maçı kafilesine 21 futbolcu dahil etti. iyah-beyazlılar, maç için son hazırlığını Turner Stadı’nda saat 22.00’de yapacak. Antrenman öncesinde saat 21.30’da Teknik Direktör Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
 

Etiketler: beşiktaş, beşiktaş hapoel beer sheva maçı, hapoel beer sheva


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!