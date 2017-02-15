BEŞİKTAŞ İSRAİL’E GİTTİ

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak olan Beşiktaş, İsrail'e gitti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında TSİ 23.05’te Turner Stadı’nda Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Hapoel Beer-Sheva maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Tel Aviv’e gitti. Teknik Direktör Şenol Güneş, Hapoel Beer-Sheva maçı kafilesine 21 futbolcu dahil etti.

Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda izlenecek?

Maç geç saatlerde başlıyor. Deplasmana giden Kartal, maçı İsrail'de oynuyor. 23:05'te başlayacak olan maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 23:05

Maçın günü: 16 Şubat 2017 (Perşembe)

Stadyum: Turner Stadı

Maçın hakemi:

Canlı Yayın: Tivibu Spor 2 (Şifreli)

Canlı anlatım: İha.com.tr

İŞTE BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Klik Sport

Fox Soccer 2GO

O2TV Football

Sport Tv 1 (Portugal)

Eir Sport 2

Arena Sport 3 HD (Cro)

beIN Max 7 (Espana)

beIN Sports France 3 HD

BT Sport Extra 2 HD

Digi Sport 5 (Svk)

Sky Sport 4 (Germany)

Sport 2 (Hungary)

SuperSport 5 Za

Sport Tv 1 (Portugal)

SuperSport Maximo 1

TV3 Sport 1 (den)

Viasat Football Sweden

Viasat Football Norway

ViaPlay (denmark)

ViaPlay (finland)

ViaPlay (norway)

ViaPlay (sweden)

Fox Sports 2 Frekansı

Astra Uydusu

Frekans: 12188

Sembol: 27500

Polarizasyon: (H) Yatay



Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı:11.386

Sembol:29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

Hapoel Beer Sheva – Beşiktaş maçını İdman TV veya AZ TV’den yayınlanmayacaktır. Ayrıca maçı veren Hotbird kanalları ve Arap kanalları oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Şenol Güneş: "Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hapoel Beer Sheva deplasmanından avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 2. turunda yarın Beşiktaş, deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Turner Stadyumu'nda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Cenk Tosun basın toplantısı düzenledi. Teknik Direktör Şenol Güneş, rakiplerinin UEFA Avrupa Ligi’nden ikinci olarak çıktığını belirterek, "Biz de Şampiyonlar Ligi’nden geldik. Grubuna baktığımızda güçlü rakiplerle oynadılar ve gruptan çıktılar. Büyük bir başarı. Kendi liginde de oldukça başarılı işler yaptı. Küçük bir kentin büyük bir takımı durumunda, iyi oyuncuları var. Yaş olarak büyük olmasına rağmen dinamizmi de yüksek olan bir takımla oynayacağız. Futbol anlayışları da oldukça iyi kompakt. Tempolu, hızlı oynayabilen bir takım. Teknik oyuncuları da var. Zor bir maç olacak. İki iyi takımın oynayacağı bu iki maçta yarınki maç ilk maç olacak. Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Kendi adımıza futbol adına en iyi oyunu sunarak sonuç almak istiyoruz. Hak ettiğimiz sonuçları bekliyoruz. Hak etmediğimiz zaman yenilince de üzülüyoruz. Yeniden kendimizi test edip, çalışıp, geliştirip diğer maçları kazanmaya çalışıyoruz. Yarın da öyle olacaktır. Yarınki maçta 21 oyuncumuz burada. Onlardan bir 11 yapacağız ve 18 yapacağız. Takım olarak en güzel futbolu oynamaya çalışacağız” dedi.

Cenk Tosun: "Yüzde yüz hazırız"

Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Cenk Tosun ise kendilerini zor bir maçın beklediğini belirterek, "Rakip takımı iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Güçlü bir takımla oynayacağız. Zayıf taraflarını, iyi taraflarını biliyoruz. İyi analiz ettik. İkinci maça avantajlı çıkmak için buradan güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz. Burada kendi sahalarında iyi takımları elediler. Hepsinin bilincindeyiz. Ama biz takım olarak gerçekten bu maça yüzde yüz hazırız. Bugün son idmanda son taktiklerin üzerinden geçip yarınki maçtan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

Oynadıkları son iki maçtan yenilgiyle ayrılmalarının üzüntü verici olduğunu da ifade eden Tosun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok fazla takılmamaya çalışıyoruz ama maçlardan sonra birleşip konuşuyoruz. Hapoel Beer-Sheva maçına odaklanmaya çalıştık. Yüzde yüz hazırız. Takımdaki hava gerçekten güzel. Herkes yüzde yüz hazır. Herkesin neşesi yerinde. İnşallah yarın buradan güzel sonuçla döneceğiz.”