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Hapşırırken bunu sakın yapmayın

Tekirdağ Star Medica Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihangül Can Sevil, "Hapşırmaya engel olunduğunda beyin kanaması, felce hatta kalbin durmasına neden olabilir" dedi.

Hapşırırken bunu sakın yapmayın

08 Şubat 2017 12:26

Basit görünen hapşırma, bazen insan vücudunda çok tehlikeli hasarlara neden olabiliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Star Medica Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihangül Can Sevil, hapşırmanın çok tehlikeli olduğunu ifade ederek, hapşırma esnasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyardı.

"Felç olma riskiniz çok yüksek bir ihtimaldir"
Uzman Dr. Neslihangül Can Sevil, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Aslında bize basit gelse de hapşırma o kadara basit bir şey değildir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken çok önemli konular var. Hapşırma esnasında vücudumuzdaki basınç çok fazla olduğu için çok fazla hapşırıldığında bayılmalar meydana gelebilir. Hapşırma hissi geldiğinde ağzınızı tamamen kapatırsanız ve nefesinizi tutarsanız akciğerleriniz yırtılabilir. Bu nedenle gelen hapşırma hissine engel olmamanızı ve hapşırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hapşırmaya başladığınızda ağzınızı ve burnunuzu kapatırsanız beyninize zarar vererek felç olma riskiniz çok yüksek bir ihtimaldir" ifadelerini kullandı.

"Göz damarlarınız çatlayabilir"
Hapşırık kesilmeye çalışıldığında beyinde birçok hasarın meydana gelebileceğini de dile getiren Uzman Dr. Neslihangül Can Sevil, "Hapşırık kesilmeye çalışılırsa beyin kanamasına sebep olabilir. Hapşırırken oluşan yüksek basınç göz damarlarını çatlatabilir, kulak zarlarına hasar verebilir. Aynı zamanda yüksek basınç nedeniyle kalbin durmasına sebep olabilir. Grip, nezle gibi hastalıklar ile hava yolu ile bulaşan hastalıkların yayılmasına ve bulaşmasına sebep olur" diye konuştu.

"Tamamen kapatmadan hapşırmalıyız"
Dr. Neslihangül Can Sevil, "Hapşırırken elimize mendil alıp, ağzımızı ve burnumuzu tamamen kapatmadan hapşırmalıyız. Yanınızda mendil yoksa başınızı insanlardan uzak bir tarafa çevirerek havaya hapşırın. Eğer hapşırık sık sık tekrarlar ise mutlaka viral enfeksiyon veya alerji açısından tetkik edilmek üzere doktora başvurulmalıdır" dedi. 

Halil Dağ - Yakup Güler


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