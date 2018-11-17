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Harabe ev otomobilin üzerine yıkıldı

Harabe ev otomobilin üzerine yıkıldı
Harabe ev otomobilin üzerine yıkıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, harabe ve kullanılmayan bir evin duvarı, park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı.

Olay akşam saatlerinde Eski Derik Caddesi Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre harabe ve kullanılmayan evin duvarı, yağan yağmura dayanamayarak yıkıldı. Bu sırada evin yakınlarına park edilen bir araç, yıkılan duvarın altında kaldı. Olay da can kaybı olmazken, arabada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri, "Eski ve kullanılmayan evin gündüz saatlerinde yıkılmaması büyük bir faciayı önledi. Çünkü bu sokak çocuklar ve mahalle sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Duvar arabanın değil de yoldan geçen bir insanın ve orada oyun oynayan çocukların üzerine düşebilirdi. Yetkililerden kullanılmayan harabe evlerin bir an yıkılması konusunda önlem almalarını istiyoruz" diyerek olaya tepki gösterdi.

 

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