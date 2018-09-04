Haraç operasyonunda 2 tutuklama

İddiaya göre, İstanbul’da ikamet eden 3 şahıs İnegöl'de iki mobilyacıdan haraç istemeye başladı. Bunun üzerine iş adamları şahıslar hakkında emniyete şikayette bulundu. Şikayet üzerine ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul'dan İnegöl'e gelen V.Y., M.B. ve A.U. isimli şahıslar, iş adamlarından harç aldıkları sırada İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından seri numarası alınan paralar yakalanan 3 şahsın üzerinde çıktı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.

Yaklaşık 11 saat süren mahkemenin ardından 3 şahıstan A.U. serbest kalırken, V.Y. ile M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seyfettin Aras