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Haramidere metrobüs durağında kaza: 1'i ağır 22 yaralı

Haramidere metrobüs durağına gelen bir metrobüs, kayganlaşan yolda kayarak önünde duran metrobüse çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Haramidere metrobüs durağında kaza: 1i ağır 22 yaralı

04 Şubat 2018 19:33
Haramidere metrobüs durağında kaza - Tıkla İzle

Kaza, saat 19.30 sıralarında Haramidere metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü’nden Zincirlikuyu istikametine giden metrobüs, kayganlaşan yolda duramayarak durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada gelen ilk bilgilere göre, 1’i ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haramidere Metrobüs Durağı’ndaki kaza kamerada

Haramidere Metrobüs Durağına gelen bir metrobüs kayganlaşan yolda kayarak önünde duran metrobüse çarptı. Yaşanan kaza anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Kaza, saat 19.30 sıralarında Haramidere Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü’nden Zincirlikuyu istikametine giden metrobüs kayganlaşan yolda duramayarak durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada gelen ilk bilgilere göre 1’i ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. Yaşanan kaza anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, metrobüsün geldiği ve durakta bekleyen metrobüse arkadan çarptığı görülüyor.

Ufuk Kıvık
 

 

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