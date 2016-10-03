Kastamonu Adliyesinde harç ücretlerini Maliye’ye yatırmadığı tespit edilen veznedar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Defterdarlığı Kastamonu Adliyesinde harç ücretlerini ödemediği tespit edilen Veznedar İsmail K.’dan şikayetçi oldu. Maliye Bakanlığına bağlı müfettişler tarafından yapılan inceleme sonucunda harç ücretlerini ödemediği belirlenen Veznedar İsmail K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.