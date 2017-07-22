Harçlık alışkanlığı değişiyor

Türkiye’de kendi alanında bir ilk olarak gösterilen 2017’nin ilk ayında çocuklar ve anne-babaların hayatlarına giren Manibux isimli yeni uygulama büyük ilgi görüyor. Çocuklar ve ailelerine harçlıkları yönetecekleri, hesap hareketlerini takip edecekleri bir sistem kuruldu. Bilgisayara veya cep telefonlarına entegre edilen bu yenilikçi ama bir o kadar güvenilir uygulamayla anne ve babalar, çocuklarının nerede, ne zaman alışveriş yaptığını takip edebilirken ayrıca, gerektiği durumlarda yine karta para transfer edebiliyorlar.



Psikolojik danışman Canan Akmanoğlu Bayrak’ın hem kendi ihtiyaçlarını hem çocukların ihtiyaçlarını hem de bu ihtiyacın dünya çapındaki çözümlerini göz önüne alarak geliştirdiği Manibux, şimdiden 4 yatırımcı tarafından desteklendi. Bu isimlerden biri, sanat alanındaki ünü kadar geleceğine inandığı girişimlere destek vermesiyle de anılan Mustafa Sandal. Diğer isimler ise Burak Günsev, Barış Cönger ve Ayberk Kuday.



Manibux kurucusu Canan Akmanoğlu Bayrak, kendi alanlarındaki başarılarıyla ön planda olan bu isimlerin Manibux’a verdiği desteğin yanı sıra yeni projelerin de gündeme geleceği mesajını verdi. Akmanoğlu Bayrak, şöyle konuştu: “Rüya ekibi oluşturduğumuza inanıyorum. Yatırımcılarımızın verdiği destek, sadece finansal bir yatırım değil aslında. Önümüzdeki dönemde çok güzel işbirlikleri ve projelerle adımızı sık sık duyuracağımız danışma kurulumuzu da oluşturmuş olduk".



Ünlü sanatçı ve geleceğine inandığı iş girişimlerini desteklemesiyle ön plana çıkan Mustafa Sandal ise, finansal okuryazarlık ve para yönetme becerisinin küçük yaşlarda kazanılacağına dikkat çekerek,"Çocukların ve gençlerin hayatlarını şekillendirecek para yönetebilme becerisinin kazanılmasında onlara fayda sağlayacak bir sistemin parçası olmaktan çok mutluyum. Bir baba olarak da bu ihtiyacı biliyor ve yaşıyorum. Bu nedenle bir yatırımcıdan çok, çocuklar ve gençlerin geleceğini şekillendiren fikirler üreten ve emek harcamayan bir baba olarak manibux’ın bir parçası olmak beni daha çok heyecanlandırıyor. Gelecekte kendi parasını kontrol edebilen gençlerin daha özgür bireyler olacağına inanıyorum" diye konuştu.