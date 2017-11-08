Hareket halindeki otobüsten düşen kadın yaralandı

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Yunus Emre Mahallesi istikametine ilerleyen 46 H 0508 plakalı halk otobüsü, Hacı Esat Efendi Caddesi’ndeki durakta yolcu indirmek için durdu. Otobüs şoförü, yolcuların inmesi için otomatik kapıyı açtı. Araçtan önce bir erkek yolcu indi. 65 yaşlarındaki Sultan K. isimli yaşlı kadın da ineceği durak olduğunu fark edip kapıya doğru hamle yaptığı sırada otobüsün hareket etmesiyle birlikte dengesini kaybederek asfalt zemine düştü. Kafasını yere çarpan yaşlı kadına ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın, tedavi altına alındı.

Otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Murat Sürücü