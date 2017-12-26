Diğer
Kategoriler

Hareket halindeki servisten yola düşen liseli kız yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde hareket halindeki servis aracından yola düşen liseli kız öğrenci yaralandı.

Hareket halindeki servisten yola düşen liseli kız yaralandı

26 Aralık 2017 18:57

Edinilen bilgiye göre olay, Kozan-Kadirli karayolu üzerinde meydana geldi. Kozan ilçesinde bir lisede eğitim gören kız öğrenci B.Ö. okul sonrası ilçeye bağlı Pekmezci Mahallesi’ndeki evine servis minibüsü ile yola çıktı. Mehmet Ç. yönetimindeki 80 LU 396 plakalı servis minibüste bulunan liseli kız öğrenci B.Ö., bilinmeyen bir sebeple hareket halindeki aracın kapısından yola düştü. Araç sürücüsü Mehmet Ç. minibüsü durdurarak hemen ilk yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdı. Öte yandan minibüs sürücüsü Mehmet Ç. ise polis ekiplerine aracın kapılarının kapalı olduğunu minibüsün hareket halindeyken öğrencinin birden aracın kapısından sebebi bilinmeyen bir şekilde düştüğünü, ancak öğrencinin nasıl yola düştüğünü fark etmediğini ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Emre Bozdemir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç