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Harem'den Halep'e insani yardım seferberliği

Üsküdar Belediyesi insanlık dramının yaşandığı Halep için yardım kampanyası başlattı.


23 Aralık 2016 12:20

Halep’teki acılara duyarsız kalmayan ve sosyal sorumluluk projelerinde ön planda olan Üsküdar Belediyesi, 300’den fazla STK’nın katılımıyla “Harem’den Halep’e İnsani Yardım Seferberliği” sloganıyla kampanya başlattı.

Hedef 100 tır
30 Aralık 2016 Cuma gününe kadar sürdürülecek olan kampanya dâhilinde 100 tır insanî yardım malzemesinin toplanması hedefleniyor. İnsani yardım seferberliği sonucunda toplanan yardımlar, 2 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 14.00’de Harem’den törenle yola çıkacak.

Vatandaşlar, yardımlarını Üsküdar Belediyesi’nin bilgi evlerine, kültür merkezlerine ya da Yavuztürk Mahallesi'ndeki lojistik merkezine getirebilirler. Dileyen vatandaşlar Üsküdar Belediyesi’nin Süper Hizmet hattını (444 0 875) aramaları hâlinde yardımlar Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından da toplanabilecek.
Toplanılacak yardım malzemelerinin yeni ve kullanılmamış olması gerekmektedir. Aynı zamanda yardım malzemelerinin kolilenmesi ve koli içeriğinin yazılmış olması gerekmektedir.

İhtiyaç listesi, battaniye,kışlık giyim (mont, kaban, bot vb.)konserve (pişmiş) gıda kolisi,un,pirinç,süt, makarna, çocuk maması, çocuk bezi,bayan hijyen malzemesi, genel hijyen malzemesi, mutfak kiti,ilaç (sıfır), tıbbi sarf malzemelerinden oluşuyor. 

Etiketler: Harem'den Halep'e insani yardım


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