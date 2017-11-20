Hariri Mısır’a gidiyor

Lübnan’ın istifa eden Başbakanı Saad Hariri, Twitter hesabından, “Abdul Fettah Sisi ile görüşmek üzere Salı günü Mısır’a gidiyorum” mesajını paylaştı. Hariri’ye yakın bir kaynak, yaptığı açıklamada Hariri’nin Mısır’a yapacağı ziyaretle Lübnan’da milletler arası ve Arap konsültasyonunu tamamlamak istediğini kaydetti. Suudi Arabistan’ın isteği üzerine Arap Birliği ülkeleri dışişleri bakanları İran’ın Arap yarımadasına müdahalesini görüşmek üzere Kahire’de toplanmıştı.

Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine Cumartesi gününden beri Paris’te bulunuyor. Harari, Lübnan Milli Günü kutlamalarına katılmak için Çarşamba günü Lübnan’a gideceğini açıklamıştı.

Raed Mah’D Khalil Subaih