TIR’ların uğurlanması dolayısıyla Hayati Harrani Camii önünde, Cuma namazı sonrası tören düzenlendi. Törene, Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, İlçe Müftüsü Abdülkerim Öz, Beşir Derneği Harran Sorumlusu Mustafa Dolaş ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Temel Ayca, Türk halkının, sadece ülke sınırları içerisinde yaşayanlara değil, ülke sınırları dışında olan ihtiyaç sahiplerine de duyarsız kalmadığını belirterek, yardımların devamının geleceğini kaydetti. Ayrıca, yardımda bulunan duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz da Türkiye’nin, dünyanın neresinde olursa olsun daima mazlum ve mağdurların yanında olduğunu ifade ederek, “Bugün Harran Belediyesi, Harran Kaymakamlığı ve Beşir Derneği olarak Halep’e gıda, giyim, battaniye gibi malzemelerden oluşan 3 yardım tırımızı gönderiyoruz. Bu yardımlarımız sadece bugün ile sınırlı kalmayacak. Kampanyamız devam edecek” dedi.