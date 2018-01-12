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Harran Üniversitesi'nde 9 akademisyen ihraç edildi

OHAL kapsamında hazırlanan 697 sayılı KHK, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni KHK’ya göre Şanlıurfa’da 9 akademisyen ile bir Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı görevinden ihraç edildi.

Harran Üniversitesinde 9 akademisyen ihraç edildi

12 Ocak 2018 08:58

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Yrd. Doç. Ahmet Özer, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Emine Ayça Güler, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Hasan Çelik, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yrd. Doç. Mehmet Nuri Turan, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Yusuf Yücel, Hilvan MYO Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programı Öğretim Görevlisi Kayhan Ahmetoğulları, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Altunbey, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Selim Demirkutlu ve Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Yahya Şahin ihraç edilen isimler oldu.

Ayrıca Birecik Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Abdulkadir Taş da meslekten ihraç edilenler arasında yer aldı. 

 

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