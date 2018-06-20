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Harran’da kilometrelerce miting konvoyu oluştu

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yüzlerce aracın oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki konvoyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı miting için vatandaşlar alana akın etti.

Harranda kilometrelerce miting konvoyu oluştu

20 Haziran 2018 18:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa’daki mitingi için yüzlerce aracın yer aldığı kilometrelerce uzunluğundaki konvoyla binlerce kişi il merkezine akın etti. AK Parti’nin kalesi konumundaki ilçeler arasında ilk sıralarda yer alan Şanlıurfa’nın Harran ilçesi olağanüstü bir yoğunluk yaşandı.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi için kilometrelerce uzunlukta konvoyla Şanlıurfa’ya adeta çıkarma yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’un öncülüğünde bir araya gelen Harran halkı, mitingin saatler öncesinde araçlarıyla yollara koyuldu. Kilometrelerce bulan araç konvoylarını ay yıldızlı Türk bayraklarıyla gövde gösterisi yapan Harran, “Ak oyların lideri biziz” mesajını verdi.
Özyavuz, Harran’ın Türkiye genelindeki AK Parti oy oranında birinci sırada olduğunu belirterek, Bu liderliği sürdürmek için yoğun bir dönem yaşıyoruz” dedi. 

Türk bayraklarıyla süslü araçlarla miting yolunu tutan Harran halkına öncülük eden Özyavuz, miting alanında Harran halkının Cumhurbaşkanına olan sevgisini en iyi şekilde dile getireceğini ifade etti.
 

 

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