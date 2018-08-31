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Harry Kewell, Notts County'nin teknik direktörü oldu

Harry Kewell, İngiltere 2. Lig takımlarından Notts County'yi çalıştıracak.

Harry Kewell, Notts Countynin teknik direktörü oldu

31 Ağustos 2018 12:59

Harry Kewell'ın yeni takımı belli oldu. Bir dönem Galatasaray forması da giyen genç teknik adam İngiltere 2. Lig takımlarından Notts County'nin başına geçti.. Son olarak Crawley Town'u çalıştıran Kewell, ilk maçına ise 4 Eylül Salı günü İngiltere EFL Trophy Kuzey Grup G'de Grimsby Town karşısında çıkacak. 

Notts County Başkanı Alan Hardy ise Harry Kewell'ın transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kulübün genel futbol felsefesini belirleyecek, gerektiğinde yönetimi destekleyecek ve yönlendirecek bir teknik direktör getirdik" ifadelerini kullandı.  

Uygar Aydın
 

 

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