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Harun Erdanay’dan Hidayet Türkoğlu’na destek

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, yeniden aday olmayacağını ve seçimlerde adaylığını koyan Hidayet Türkloğlu’nu destekleyeceğini açıkladı.

Harun Erdanaydan Hidayet Türkoğluna destek

12 Ekim 2016 19:10

TBF Başkanı Harun Erdenay, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aktif sporculuk yaşantım sürecinde 190 kez A Milli Takım formasıyla ülkemi temsil ettikten sonra sırasıyla kulüp yöneticiliği, A Milli Takım menajerliği, TBF Yönetim Kurulu üyeliği ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinin son aşaması olarak Federasyon Başkanlığı görevini, ülkeme hizmet etmek açısından gururla üstlendim.

27 Mayıs 2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda delegelerin tercihi ile 17 aylık dönem için federasyon başkanlığına seçildim. Görev yaptığım süre kısa da olsa genel kurulda tüm delegelerin huzurunda vermiş olduğum sözlerin ve yapmış olduğum taahhütlerin tamamına yakınını yerine getirmenin huzuru içinde dönemimi tamamladım.

Bir yılı aşkın süreyle Federasyon Başkanı bulunduğum dönem içinde devlet ricali, spor teşkilatı ve camiamızın önemli desteğini gördüm. Bana verilen destek ve güven duygusuyla basketbolumuzu aldığım noktadan daha üst noktalara taşımak için severek ve isteyerek çalıştım.

Yeni döneme yönelik gelişmeleri değerlendirdiğimde Federasyon Başkanı olarak basketbola hizmet edeceğini ifade eden kardeşim ve takım arkadaşım Hidayet Türkoğlu’nun adaylığı karşısında basketbolumuzun geleceği açısından daha yararlı olacağı inancıyla 26 Ekim 2016 tarihinde yapılacak olan Genel Kurulda aday olmamanın daha uygun olacağına karar verdim.

Görevim süresince her türlüğü desteği veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız, Spor Genel Müdürümüz ve tüm spor teşkilatımıza teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.

Birlikte görev yaptığım tüm Yönetim Kurulu üyelerimize, Federasyonda çalışan, görev alan, emekleri geçen herkese, kulüplerimize, hakemlerimize ve Türk Basketbolu’nu her zaman destekleyen tüm sponsor kuruluşlarımıza, değerli yöneticilerine, dostlarımıza ve manevi varlıklarını yanımda hissettiğim basketbol ailemizin değerli büyüklerine teşekkür ederim.

Bundan sonraki dönemde de Basketbolun hizmetinde olacağım. Yeni seçilecek başkan Hidayet Türkoğlu’na tüm birikimlerimle yanında olacağımı belirtir başarılar dilerim."

Etiketler: harun erdenay


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