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Harun Erdenay: 'Görevi Hidayet'e devretmek benim için bir onurdur'

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) eski başkanı Harun Erdenay, "Görevi Hidayet'e devretmek benim için bir onurdur. Eminim basketbolu daha ileriye taşıyacak" dedi.

Harun Erdenay: Görevi Hidayete devretmek benim için bir onurdur

26 Ekim 2016 13:22

TBF'nin olağan genel kurulu Ankara'da gerçekleşti. Tek aday olan Hidayet Türkoğlu başkanlık görevine getirildi. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan eski başkan Harun Erdenay, "Hidayet uzun yıllardır arkadaşım ve ben onun takım kaptanıydım. Hem karşılıklı oynadık hem aynı takımda oynadık. Bu görevi Hidayet’e devretmek benim için bir onur. Vizyon ve projelerini paylaştı. Eminim basketbolu daha ileriye taşıyacak. Ben de ona destek olacağım ve hep beraber Türk basketbolunu ileriye taşıyacağız” diye konuştu.
Oyunu kullanan Hidayet Türkoğlu ise, Harun Erdenay’ın tecrübelerinden faydalanmaları gerektiğini belirterek, “18 ay başkanlık görevi yaptı ve bundan sonraki dönemi beraber yapacağımızı, bana destek olacağını söyledi. Bu tür destekleri görmek beni sevindiriyor. Bu uzun bir yol tek başına yapılacak bir şey değil. Amaç burada basketbolun daha iyi yerlere gelmesi. Bu döneme kadar Harun çok iyi işler yaptı. İnanıyorum ki beraber çok iyi işler yapacağız ve basketbolumuzu hak ettiği yerlere gelmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Abdullah Sarıca - Cem Geçim 

 

Etiketler: harun erdenay


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