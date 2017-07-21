Diğer
Kategoriler

Harun Kolçak, son yolcuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Harun Kolçak, siyaset, sanat ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Harun Kolçak, son yolcuğuna uğurlanıyor

21 Temmuz 2017 14:36

Önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 62 yaşındaki sanatçı Harun Kolçak, Teşvikiye Cami’nde düzenlenen cenazen namazı ile son yolcuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine, Kolçak’ın hayranlarının yanı sıra, iş ve sanat dünyasında çok sayıda ünlü isim katıldı.

Cenaze namazına katılan ünlülerden Çelik Erişçi, Kolçak’tan övgü ile bahsederek, “Çok zarif barışsever, bütün ülkeye her zaman sevgi üzerinden söylemi olan bunu da şarkıları ile aktaran bir sanatçı hepimizin başı sağ olsun. En son hastaneye yatmadan bir hafta on gün önce görüşmüştük. Hastane olmadığında daha iyiydi hastaneyi sevmiyordu. Moralle yürüyen bir hastalıktı. Hepimiz gücümüz yettiğince moralini yüksek tutmaya çalıştık. Dediğim gibi en yüksek morali albümüne karşı gösterilen ilgiden aldığını düşünüyorum. Son bir buçuk 2 yıllık süreç tamamen halkın duaları ile oldu. Hepimizin başı sağolsun” dedi.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Ediz Hun ise Allah’tan rahmet dileyerek, “Çok üzücü. Burada hep beraber onu uğurlayacağız. Allah babasına sabır versin çok zor bir durum. Yaşı da oldukça ileride şu anda yaşayan bir efsanedir babası. Yaşayan en büyüğümüzdür. Çok mükemmel ve zarif bir insandı. 62 yaş bugün için önemli bir yaş değil” diye konuştu.,

Serdal Altıntepe


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!