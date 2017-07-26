Harun Kolçak'ın cenazesinde selfie şoku!

SOSYAL MEDYADA CENAZE ÖZÇEKİMLERİ TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN ESERİ

Prostat kanseri tedavisi gördüğü İstanbul Maslak'taki özel bir hastanede hayata gözlerini yuman Harun Kolçak’ın cenazesinde alışılagelmemiş olaylarla karşılaşıldı. Kolçak’ın tabutu başında selfie çeken, poz veren ve sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan insanlar büyük tepkilere neden oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık selfie bağımlılığı konusuna açıklık getirdi.

CENAZE ÖZÇEKİMLERİ KAÇINILMAZ HAL ALDI!

Toplumsal yozlaşmanın tezahürünün Harun Kolçak’ın cenazesinde yaşandığını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık; “Artık hemen hemen her ünlü ismin cenazesinin ardından birbiriyle fotoğraf çekme yarışına giren insanları görebiliyoruz. Ne yazık ki bu manzaralar her cenaze töreni ardından yaşanıyor. Mevtaya saygı Müslümanlık açısından da büyük önem arz etmektedir. Ancak teknolojinin hızlı gelişim göstermesi ve sosyal medyanın varlığı bu tarz manzaraların sıkça yaşanmasına neden olmakta hatta cenazeden, kabristandan konum belirtilmektedir. Sosyal medyada beğeni almak, kişinin kendini farklı gösterme çabası yozlaşma sorununu da beraberinde getirmektedir. Cenazelerde bu tarz vakaların yaşanması maneviyatın da zedelenmesine neden olmaktadır.'' dedi

SOSYAL MEDYADA NARSİZM ÖZÇEKİMİ TETİKLİYOR

Ego tatmininin sosyal medya ile farklı bir boyut kazandığını belirten Yrd. Doç Dr. Kırık; “ Bilindiği üzere narsizm sosyal medyada ile farklı boyutlara ulaştı. Özseverlik olarak da ifade edilen narsizm kişinin kendine hayran olması, kendine tapması, kaba bir tabirle kendine aşık olması olarak ifade edilebilmektedir. Sosyal medyada beğenilerin artması narsizmi tetiklemektedir. Narsizm toplumsal yozlaşmayı da beraberinde getirmekte, egoist bir toplum yapısının oluşmasına neden olmaktadır. Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal paylaşım ağları narsizmin vücut bulmuş halidir. Kullanıcıların beğenebilme adına birbirinden farklı özçekimlere yer verdiği görülmekte, hatta poz verirken kimi zaman kazalar da yaşanabilmektedir'' sözleriyle durumun geldiği noktayı özetledi.

MEDYA OKURYAZARLIĞI HERKES İÇİN ŞART!

Ayrıca medya okuryazarlığına gereken değerin verilmediğini belirten akademisyen Kırık; “Medya okuryazarlığı çok önemli bir potansiyele sahiptir. Gerek geleneksel, gerekse de yeni medya aracılığıyla sunulan mesajların doğru anlaşılması, anlamlandırılması için medya okuryazarlığı artık vazgeçilmez bir durumdadır. Cenazelerde bu tarz olayların yaşanmaması için toplumsal bilincin de arttırılması gerekmektedir. Medyaya da bu noktada önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.'' dedi.



RIDVAN TURŞAK - İHA

