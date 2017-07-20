Harun Kolçak’ın doktorundan açıklama

Bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle iki gün önce Maslak’taki özel bir hastaneye gelen ve tedavisine hastanede devam edilen ses sanatçısı Harun Kolçak, saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçının hayatını kaybettiği hastaneye gelen yakınlarından prodüktör arkadaşı Polat Yağcı ve doktoru Oktar Asoğlu basın mensuplarına açıklama yaptı. Hastaneye gelenler arasında ünlü sanatçı Çelik de vardı.

Prodüktör Yağcı, Kolçak’ın cenaze namazının Cuma günü öğle namazına müteakiben Şişli’de bulunan Teşvikiye Camii’nde kılınacağını ve defninin memleketi Gemlik’te yapılacağını açıkladı.

Doktor Asoğlu ise, ünlü sanatçının tedavi gördüğü prostat kanserine bağlı böbrek yetmezliği yaşadığını ve bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

“O herkesin dostuydu”

Öte yandan, vefat haberinin ardından hastaneye gelenler arasında Kolçak’ın yakın dostu, sanatçı Çelik de vardı. Çelik Erişçi de basın mensuplarına bir açıklama yaptı ve Kolçak’ın herkesin dostu olduğunu ve vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, “Çok güzel şarkılar yapmış, güzelliklerle dolu, zarif, naif bir arkadaşımızdı. Kaybettiğimiz için üzgünüz. O herkesin dostuydu” dedi.

Hüseyin Coşkun