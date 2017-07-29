Harun Kolçak'ın ölümünü babası saatler öncesinden hissetmiş

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından 90 yaşındaki Eşref Kolçak, oğlu Harun Kolçak'ın vefatının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Oğlunun yengeç burcu olduğunu ve buzdolabının üzerinde yengeç mıknatısı olduğunu söyleyen Kolçak, "Yengeç düşünce "oğlan gitti" dedim, gerçekten de 3 saat sonra gitmişti" dedi.

"ÖLECEĞİNİ ÜÇ SAAT ÖNCE HİSSETTİM"

19 Temmuz'da oğlu Harun Kolçak'ın ölüm haberini alan usta sanatçı Eşref Kolçak, oğlunun ölümünü hissettiğini şu sözlerle dile getirdi: "Harun, Yengeç burcuydu. O gün mutfağa girdiğimde buzdolabımdaki yengeç mıknastısının yere düştüğünü gördüm. Yerde duran yengece baktım ve 'Oğlan gidiyor' dedim. Nitekim 3 saat sonra gitti."

Işıl Cinmen - Posta gazetesi