Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Harun Tekin 2020'ye kadar Bursaspor'da

Harun Tekin 2020'ye kadar Bursaspor'da

Bursaspor’un milli kalecisi Harun Tekin, 2018 yılında sona erecek olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. İmza töreninde konuşan Harun, “Böyle teklif geldiğinde hiç düşünmedim. Uzun süredir buradayım. Artık ben de Bursasporluyum. Gönülden kontratım var” dedi.

Harun Tekin 2020ye kadar Bursasporda

01 Kasım 2016 14:40

Bursaspor yönetimi, Spor Toto Süper Lig’in ilk 9 haftalık periyodunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yeşil-beyazlıların milli kalecisi Harun Tekin’in sözleşmesini uzatmak için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Ligin 9. haftasında oynanan Konyaspor karşılaşması öncesi deneyimli eldiven ile her konuda anlaşma sağlayan yönetim, 2018 yılında sona erecek olan mukavelesini 2020 yılına kadar uzattı.

Ali Ay: "15-20 dakikada anlaşmamızı bitirdik"
Milli kaleci için bugün Özlüce Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Törende Bursaspor Başkanı Ali Ay ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. İmza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, “Bu sene bizim dikkat ettiğimiz husus bütün futbolcularımızın karakterli olması. Onun için de ince eledik sık dokuduk. Şu anda 27-28 kişilik kadromuz var. İçinde hiçbir pürüz futbolcumuz yok. Avusturya'da basındaki arkadaşlar da takımdaşlığın ne olduğunu gördü. Şu anda 19 puanla ligin dördüncüsüyüz. Karakterli futbolcular deyince bunların en başında Harun kardeşimiz geliyor. Kendisi çok iyi bir Bursasporlu. Herhalde 15-20 dakikada anlaşmamızı bitirdik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ne kadar Bursasporlu olduğunu gösterdi. Harun’un hakkını vermeye çalıştık. Gönül isterdi ki daha fazla verelim ama Bursaspor’un durumu malum. Bursasporlu olduğunu hepimize gösterdi. Bize böyle oyuncular lazım. Özellikle Hamza hocama ve kaleci hocamız Metin Hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Harun ile beraber 4 kalecimiz var. Hangisini koyarsanız koyun iyi performans göstereceğine inanıyorum. Diğer arkadaşlarla da görüşeceğiz. Kısa zamanda sözleşmesi bitecek arkadaşlar var. Onlarla ilgili de görüşmelerimiz olacak. Gece gündüz çalışıyoruz. Dün de İstanbul’daydık. İnşallah borç yapılandırmasını da halledersek iyi günler yakında. Ben zamanında parasını alan, kimseye karşı boynunu eğmeyen bir kulüp olmak istediğimizi söylüyorum. Bir an evvel geçmişi temizleyelim, geleceğe bakalım” dedi.

Harun Tekin: “Teklif geldiğinde hiç düşünmedim”
Milli kaleci Harun Tekin ise, “Başkanımıza, yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. 1 buçuk yıl sözleşmem vardı. Böyle teklif geldiğinde hiç düşünmedim. Uzun süredir buradayım. Artık ben de Bursasporluyum. Gönülden kontratım var. Her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini göstereceğim” diye konuştu.

İmzaların atılmasının ardından deneyimli eldiven Bursaspor Başkanı Ali Ay ile birlikte poz verdi. 

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor, Harun Tekin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!