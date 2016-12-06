Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında dün sahasında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup eden Bursaspor’da, milli kaleci Harun Tekin maça damga vuran isim oldu. 86. dakikada Kweuke'nin penaltısını kurtararak, üst üste 5. penaltı atışını kurtaran Harun, bu alanda Avrupa’da da zirveye çıktı. 2016 yılında 5 penaltı atışının 5’ini de kurtararak, Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde en fazla penaltı kurtarışı yapan kaleci unvanını alan Harun’u 8 penaltı atışının 5’ini kurtaran İtalya’nın Sampdoria takımının kalecisi Emiliano Viviano takip etti. Bu isimleri 5 penaltının 3’ünü kurtaran Premier Lig ekibi Bournemouth’un 36 yaşındaki Polonyalı kalecisi Artur Boruc, Valencia’nın Brezilyalı kalecisi Diego Alves, Saint-Etienne forması giyen Stephane Ruffier izliyor.

Mesut Alan