Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeşil-beyazlıların milli kalecisi Harun Tekin, “Çok iyi mücadele ettik, çok iyi oynadık bugün. Takım arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Çok önemli bir 3 puan aldık. Zor bir rakipti. Çok disiplinli oynayan bir takımdı. Açması kolay olmadı ama çok pozisyonlara girdik. Oyun anlamında iyi oynadık. Taraftarımız da müthişti bugün. Onlara da güzel futbol izlettirdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah haftaya da 3 puan alıp, yolumuza devam ederiz. Taraftarlarımızın inanılmaz bir desteği vardı. İnşallah bu desteği her zaman devam ettirler. Biz de elimizden gelen futbolu sahada gösteririz inşallah” dedi.

“Burada kalmak istiyorum”

2018 yılında sona erecek olan sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatılması için görüşmeler yapıldığının hatırlatılması üzerine milli kaleci, “Menajerim geldi. Maç vardı, ben daha çok maça konsantre oldum. Ufak tefek şeyler kaldı görüşülecek. Yönetime de teşekkür ediyorum. Daha 1 buçuk yıl sözleşmem var. Böyle bir teklif gelmesi de beni tabii ki de mutlu etti. Ben de burada kalmak istiyorum. Sözleşmemi uzatmak istiyorum. Görüşülecek daha, inşallah haftaya sonuçlanır” şeklinde konuştu.

Mesut Alan

