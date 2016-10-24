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Harun Tekin çıkışını sürdürüyor

Bursaspor’un milli kalecisi Harun Tekin, kalesine gelen 34 şutun 27’sini kurtararak yüzde 83’lük kurtarış yüzdesi yakaladı. Kritik kurtarışlarıyla ön plana çıkan Harun, ligde 191 dakikadır kalesinde gol görmüyor.


24 Ekim 2016 11:03

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Alanyaspor’u 2-0’lık skorla geçen Bursaspor’da kaleci Harun Tekin, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Ligde son iki haftadır kalesinde gol görmeyen 27 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 34 şutun 27’sini de engellemeyi başardı.

191 dakikadır gol yemiyor
Ligde geride kalan 8 maçın tümünde 90 dakika sahada kalan Harun, kalesinde 7 gol gördü. Fenerbahçe, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Alanyaspor maçlarında rakip oyunculara gol izni vermeyen milli kaleci, taraftarların da gözdesi haline geldi. Ligde son golünü 6. haftadaki Gaziantepspor maçının 79. dakikasında yiyen Harun, 191 dakikadır rakiplerine gol izni vermiyor.

Mesut Alan

Etiketler: Harun Tekin


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