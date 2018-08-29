Harun Tekin Fenerbahçe'de! Harun Tekin kimdir?

Yeşil-beyazlı takımın 29 yaşındaki kalecisi Harun Tekin, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Bursaspor ile Fenerbahçe Kulübü Harun Tekin konusunda prensipte anlaştı. Milli kalecinin önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yeşil-beyazlı takımda Harun'un ayrılmasının ardından Beşiktaş maçında kaleyi Okan Kocuk, Muhammed Şengezer veya Ataberk Dadakdeniz'den biri koruyacak.

HARUN TEKİN KİMDİR?

Harun Tekin (futbolcu), 17 Haziran 1989 Tarihinde İzmir, Menemen’de doğmuştur. Aslen İzmir, Foçalıdır. Bir kardeşi vardır. Babası İzmir’de itfaiyede memur, annesi ev hanımıdır.

Harun Tekin Kaleci, Harun Tekin, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.

Amcası Menemenspor'da oynayan Harun Tekin de küçük yaşta Menemenspor altyapısında futbola başladı.

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27 Temmuz 2007 tarihinde Menemen Belediyespor takımının altyapısından Güngören Belediyespor'a transfer oldu. 1 Temmuz 2010 tarihinde de Bursaspor'a bonservissiz olarak 3 yıllığına transfer oldu. 2013 yılında Bursaspor ile 2016 yılında biten bir sözleşme daha yaptı. Ardından 2015 yılında 2 yıllık bir sözleşme daha yaptı. Sözleşmesi 31 Mayıs 2018 tarihinde bitmektedir.

Harun Tekin, 4 Haziran 2012 tarihinde Ceyda Tekin ile evlendi. Yağız (d.2013) adında bir oğlu, Mila (d. 2015) adında bir kızı var.

İlk defa 2014 yılında da Milli Takım'a çağırılan Harun Tekin, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.